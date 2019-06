Indiscrezione: San Giustino ai nastri di partenza del prossimo campionato, con tre formazioni di volley?

Se confermata, la notizia avrebbe del clamoroso. Pare, indagheremo più a fondo per capire la fondatezza, o meno, di quanto ci è stato comunicato poche ore fa, che si sarebbe costituita nei giorni scorsi, una terza società di pallavolo, nel Comune di San Giustino. Conosciamo il nome del patron, che per correttezza non riveleremo, ma trattasi di un ex dirigente del San Giustino volley femminile. Ancora poche ore e capiremo, se quanto circola insistenza, in ambienti vicini al volley locale, corrisponda a verità.

