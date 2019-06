Domani sera la biblioteca “Carducci” aperta al pubblico in occasione del concerto della filarmonica Puccini in piazza del Marchese Paolo

In occasione del concerto della Filarmonica “Puccini” in programma domani, Mercoledì 26 Giugno alle ore 21.30, nella suggestiva cornice di Piazza del Marchese Paolo, la Biblioteca comunale “Carducci”rimarrà aperta al pubblico anche in orario serale per consentire la visita nel Palazzo Vitelli a San Giacomo. Una occasione interessante per cittadini e turisti di partecipare al concerto, diretto dal maestro Francesco Marconi, incentrato su brani di autori che sono diventati dei classici della letteratura per orchestra di fiati e visitare la nuova biblioteca comunale eccezionalmente aperta di sera. In prima esecuzione, sarà presentata la “marcia” dedicata alla città, scritta dal musicista, Antonio Fiorucci (componente della stessa Filarmonica) arrangiata dal Maestro Francesco Marconi.

