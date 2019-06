Città di Castello capitale dell’hi tec

“Un evento di portata mondiale, una straordinaria occasione per far conoscere ed apprezzare ulteriormente la genialità imprenditoriale, competenza e capacità di realizzare prodotti e sistemi tecnologici unici destinati a venire incontro alle esigenze dei mercati e delle nuove esigenze di clienti e cittadini di tutti i continenti. Il CID19, l’annuale Innovation Day in corso di svolgimento oggi nella nostra città su iniziativa della Cmc del Gruppo Ponti rappresenta una occasione irripetibile per veicolare una immagine concreta e fattiva delle imprese e del management locale e al tempo stesso promuovere le bellezze artistiche, culturali, storiche e ambientali della città che i numerosi e qualificati ospiti hanno potuto ammirare. Benvenuti a Città di Castello che oggi e non solo può essere definita come la vera e propria capitale mondiale dell’hi-tech e dell’innovazione tecnologica grazie all’intuito e alla tenacia di imprenditori di successo come Giuseppe Ponti che assieme ai figli e a tutti i manager, tecnici e dipendenti del gruppo ha realizzato progetti che lasceranno il segno nella storia e nella vita di tutti noi”. E’ quanto dichiarato dal sindaco Luciano Bacchetta nel corso del CID19, l’annuale Innovation Day presso la sede della Cmc alla presenza di 200 persone provenienti dai 5 continenti, tra cui leader mondiali dell’eCommerce e grandi esponenti della logistica. Alla Conference Session del mattino, a Palazzo Vitelli a Sant’Egidio è stato il vice-sindaco, Michele Bettarelli a portare il saluto dell’amministrazione comunale.

