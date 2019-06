Calcio: il maltempo costringe il pubblico a rimanere a casa, la stracittadina a porta Romana, iniziativa che piace e verrà riprosta anche il prossimo anno

Funestata dal maltempo dello scorso sabato la stracittadina Porta Romana Porta Fiorentina, la partita dei rioni si è regolarmente svolta ed è stata vinta da Porta Romana per tre a due, allo Stadio Comunale Buitoni, il campo andava bene, ma come prevedibile c’è stato scarso pubblico, per la bomba d’acqua con maxi-grandinata che l‘ha preceduta di poche ore. L’amministrazione comunale aveva scelto di riproporre la serata coinvolgendo il patron storico della manifestazione Fabio Chimenti, organizzatore delle edizioni dal 1975 al 1988, quest’ultima era la 19° edizione e con la massima accuratezza e precisione, Chimenti aveva messo a disposizione anche tutta la documentazione storica e il regolamento ufficiale della partita, rimasto inalterato dalla prima edizione del lontano 1935 e oggetto negli anni solo di lievi modifiche rigorosamente pro tempore. Paolo Valori e Davide Mezzanotti, invece, sono confermati direttore tecnico rispettivamente di Porta Fiorentina e Porta Romana.

Condividi: Twitter

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Stampa

Mi piace: Mi piace Caricamento...