Volley mercato: dopo Silvia Tosti, un’altra conferma nell’organico del San Giustino volley: quella della centrale Francesca Borelli, fra le migliori giocatrici della passata stagione

Seconda conferma nell’organico del San Giustino Volley in vista del prossimo campionato di Serie B1 femminile. Dopo quello del capitano Silvia Tosti, ecco l’ok anche da parte della centrale Francesca Borelli, una fra le protagoniste della passata stagione e del quinto posto finale conquistato dalla squadra. La 24enne di Terracina è stata una fra le giocatrici più continue a livello di rendimento, sfruttando i suoi 185 centimetri di altezza e la potenza della sua mano sia a muro, sia nell’attacco in fast, la sua specialità. Più volte indicata fra le migliori in campo, sarà di nuovo un cardine della formazione affidata alla guida tecnica di Francesco Brighigna, con l’intenzione praticamente dichiarata di ambire ai traguardi che contano. “Nonostante le richieste di altre società, San Giustino è sempre rimasta la prima scelta – ha dichiarato la Borelli – e la soddisfazione diventa ancora maggiore perché la dirigenza vuole puntare in alto e ha deciso di farlo riponendo la fiducia anche su di me. In questo ambiente mi sono trovata bene fin dal primo giorno e, dopo aver constatato che alla base vi sono un progetto e le idee ben chiare, il mio “sì” è stato automatico. È in fase di allestimento una squadra molto forte, che sarà in grado di divertire gli sportivi”. Con Francesca Borelli, sono ora quattro le pedine nel roster 2019/2020 del San Giustino Volley: la palleggiatrice Giorgia Vingaretti, l’opposto Caterina Errichiello e la già ricordata schiacciatrice e capitano Silvia Tosti. La definizione delle altre operazioni è comunque imminente.

