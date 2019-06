Tutto pronto, per “pievestate 2019”

In arrivo una Grande Estate a Pieve Santo Stefano, con ben oltre 60 eventi che si terranno da Luglio a Settembre , con una appendice ad Ottobre.

Oltre agli appuntamenti classici della tradizione pievana, quali la festa della Madonna dei Lumi il 7 e 8 Settembre, con annessa finale del Calcio in Costume, tombola e fuochi artificiali e la 35ma edizione del Premio Nazionale dei Diari che si terrà il 13,14 e 15 Settembre, molte altre saranno le occasioni per passare una bella giornata o serata a Pieve Santo Stefano.

Il mese di Luglio vedrà una serie di camminate sul territorio organizzate da Proloco e Camminatori Pievani, alla scoperta dei più affascinanti percorsi naturalistici di cui è piena la nostra Vallata. Ognuna di queste camminate sarà abbinata al pranzo presso i vari agriturismi del territorio, dove poter gustare le specialità nostrane.

Sempre a Luglio tutti i mercoledì sera saranno dedicati al cinema in piazza per i più piccoli, mentre la musica troverà spazio nelle serate beer music del 19,20 e 21 Luglio, organizzate dal Mi’ cocco Pub in piazza, ed il ballo tradizionale nelle 5 serate della Festa de L’Unità dal 24 al 28 Luglio.

In Agosto, dopo la seconda edizione del torneo di Calcio Balilla in piazza del 3 di Agosto, dal 4 al 14 il via alla sesta edizione di PIEVE VILLAGE, la famosa kermesse di musica, giochi, sport, baby dance che trasforma il paese in una sorta di villaggio turistico. Serate musicali che partono dagli Umagroso il 4 Agosto, ai The Colours il 7, i Golden Lady il 10, alla serata tributo a Califano del 12, al duo Metropolitan loops del 13, ed alla grande festa finale del 14 Agosto con l’Orchestra Italiana. Quest’anno la serata finale vedrà il grande ritorno della “sagra del ballo popolare” , come da tradizione degli anni ’60 e ’70 , con l’aggiunta della sagra del Tortello Pievano curata come sempre dalla Proloco.

Pieve Village avrà poi due serate comiche, lunedì 5 con il ritorno a grande richiesta dei ” 7 Cervelli” e “Nicola il ventriloquo” che s presenterà al pubblico Domenica 11.

La ormai tradizionale serata dedicata ai giochi gonfiabili per grandi e piccoli si terrà il 6 agosto , mentre il torneo di giochi fra rioni si arricchisce quest’anno di tre novità tutte in piazza Plinio Pellegrini, il torneo di Street Basket il 6 Agosto, il torneo di Calcio tennis l’8 e il grande Gioco dei nove il 9 Agosto, con personaggi tipici paesani che proporranno quesiti improbabili ai giocatori.

Moltissimi altri eventi sono previsti, fra i quali segnaliamo la serata tributo a Lucio Dalla proposta dal complesso SRL il 16, la grande sfilata storica del 23 Agosto in occasione del sorteggio del Calcio in Costume , che vedrà le semifinali la domenica successiva 25 Agosto, fino alla sfilata di moda del 31.

A settembre una menzione particolare va al ritorno de LO SPINO, che il 21 e 22 Settembre propone la gara motociclistica valida per il Campionato Italiano Velocità in Salita, sempre organizzata al top dalla Prospino.

Ben tre saranno infine le mostre che si terranno a Pieve, dal 6 al 31 Luglio la Mostra Fotografica dedicata ai Cammini di Francesco curata da Luigi Falasconi, la mostra sul merletto “punto per punto” dal 3 al 1 Settembre e la tradizionale mostra micologica del 12 e 13 Ottobre curata dall’associazione “Bresadola” di Pieve.

Condividi: Twitter

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Stampa

Mi piace: Mi piace Caricamento...