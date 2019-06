Oro e premio fair play per la pallanuoto perugina al torneo “Habawaba” . Nella formazione under 9 anche i figli di Riccardo del Furia

C’è anche un piccolo pezzo di Sansepolcro, nella splendida vittoria ottenuta a Lignano Sabbiadoro, dalle compagini perugine di pallanuoto selezione mista di ragazze e ragazzi under 11 e under 9, composta dagli atleti della Libertas Rari Nantes e della Gryphus Pallanuoto (per l’occasione riuniti in un’unica squadra) che hanno ottenuto la medaglia d’oro nel Torneo Bronze. Difatti, nella formazione under 9, che si è aggiudicata il premio fair play, erano anche presenti Andrea e Francesco del Furia, figli di Riccardo biturgense DOC trasferitosi, per motivi di lavoro, nella vicina Perugia. Queste le rose delle due formazioni perugine guidate dai giovani e preparati tecnici Emanuele Grassi, Francesco Testi, Donatella Pierdomenico e Daniele Valenti. Under 11: Tini, Dottori, Santarelli, Santi, Spampinato, Brenci, Carlani, Poponesi, Saetta, Sebastiani, Di Profio Under 9: Roscini, Dottori, Grigi, Petronilli, Del Furia A., Del Furia F., Cesarini, Bertoia, Asciutti

