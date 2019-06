Domenica 30 giugno 2019 il IV torneo arco storico e tradizionale citta’ di Montone

Si terrà domenica prossima nel centro storico di Montone la quarta edizione del Torneo per arco storico e tradizionale organizzata dal Gruppo Arcieri Malatesta in collaborazione con la Pro Loco Montonese. Dopo il successo delle edizioni passate, gli Arcieri Malatesta, anche questo anno, organizzeranno una delle tappe del campionato italiano FITAST (Federazione Italiana Arco Storico e Tradizionale) che attrae arcieri da tutta Italia. Sono attesi oltre 250 atleti in costume medievale che coloreranno la piazza e i vicoli del paese durante la mattina di domenica 30 confrontandosi con i 20 bersagli realizzati dal gruppo arietano dislocati in vari punti del paese. La gara vedrà la partecipazione del Giudice di Gara federale Carlo Rellini che vigilerà sulla regolarità della manifestazione. Al termine è previsto un pranzo conviviale presso la Taverna del Monte. Il Gruppo Arcieri Malatesta, dopo qualche anno di inattività, si è ricostituito nel 2015 e da allora ha ampliato notevolmente i suoi iscritti puntando soprattutto sui più giovani. Sono ben 15, infatti, gli under 15 iscritti al gruppo (che conta quasi 40 iscritti) che ogni settimana si cimentano con questo sport altamente educativo e che saranno i protagonisti di un torneo a loro dedicato durante la prossima Festa della Santa Spina. “E’ per noi un grande orgoglio – spiega il responsabile del gruppo Roberto Persico – annoverare sempre più giovanissimi che si avvicinano a questo splendido sport e che costituiscono il futuro di questo gruppo. Le attività durante l’anno sono moltissime ed è grazie alla partecipazione di tutti che riusciamo per il terzo anno consecutivo ad organizzare una tappa del Campionato Italiano nel nostro piccolo paese confrontandosi con realtà molto più grandi di noi”. La gara del 2018 è stata molto apprezzata dagli arcieri che ne hanno preso parte avendo potuto godere di una giornata di sport e di rievocazione medievale in una cornice incantevole come il centro storico di Montone, uno dei borghi più belli d’Italia. La gara di domenica prossima sarà anticipata sabato sera in Piazza Fortebraccio, da una serata in musica offerta dallo stesso Gruppo Arcieri Malatesta, a cui tutta la popolazione è invitata a partecipare.

