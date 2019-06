Punti nascita: la Asl Toscana sud est al top

Importanti novità per la rete dei punti nascita della Asl Toscana

sud est e per la Neonatologia di Arezzo dalla delibera regionale 804 del 17

giugno. Un atto che secondo le regole di accreditamento nazionale

ridefinisce i livelli dei punti nascita, settore che vede la Regione

Toscana ai vertici italiani in termini di esiti assistenziali.

Buone notizie per tutte tre le aree vaste, ma in particolare per l’Azienda

Sudest Toscana la cui direzione non ha mancato di garantire, con largo

anticipo, le risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi di qualità

che la nuova organizzazione aveva previsto.

L’Azienda conta su cinque punti nascita collegati in rete che rispondono a

tutti i requisiti di sicurezza assistenziale previsti dalla normativa

nazionale relativa alla sicurezza delle cure.

Al punto nascita di Arezzo, viene confermato nell’ambito della sud est, il

livello di maggiore complessità assistenziale, a conferma della storica

eccellenza della Terapia Intensiva neonatale sostenuta, recentemente,

dall’incremento di tre specialisti in neonatologia che hanno permesso

l’introduzione della doppia guardia (prevista dalla nuova delibera per i

punti nascita di secondo livello) che, nelle 24 ore garantisce la presenza

attiva sia di un pediatra che di un neonatologo: a fronte di qualsiasi

emergenza sui due percorsi assistenziali, i bambini aretini potranno

contare sulla presenza di un professionista dedicato al neonato critico

piuttosto che al bambino acuto che si rivolga al pronto soccorso.

La crescita del punto nascita di Arezzo permette all’ospedale San Donato di

assumere, quindi, ruolo di Hub per il territorio dell’area vasta. Il

trasporto neonatale protetto, può, da oggi, trasferire i neonati critici

che necessitino di cure intensive non solo presso il secondo livello del

Policlinico de Le Scotte ma, sulla base delle specifiche necessità

assistenziali, di vicinanza delle famiglie e di disponibilità di posti

letto, anche verso la TIN di Arezzo.

Molto positive anche le notizie per Grosseto che vede potenziato e

riconosciuto il ruolo di pronto soccorso pediatrico regionale insieme al

Meyer e all’Ospedale della Versilia mentre, sul fronte della sicurezza del

neonato, si conferma il livello avanzato che garantisce la sicurezza del

neonato prematuro fin dalla 32ma settimana di gestazione.

I tre punti nascita di primo livello, Nottola, Campostaggia e Montevarchi,

possono contare su dotazioni di organico adeguate, pur nelle difficoltà di

reperire gli specialisti, di dotazioni tecnologiche complete e, con la

nuova delibera, si vedono riconoscere la competenza all’utilizzo dei

respiratori non invasivi (la nasal c-pap) che permette di stabilizzare in

modo più rapido ed efficacie i neonati con difficoltà di adattamento

respiratorio alla nascita.

In un periodo che si caratterizza per la difficoltà di reperire specialisti

e per il blocco del tetto di spesa sul personale, lo sforzo dell’Azienda

conferma l’attenzione verso i servizi legati alla sicurezza delle cure

anche nell’ambito materno infantile.

La buona qualità dei percorsi assistenziali ha permesso di garantire, a

tutt’oggi, una buona attrattività per le due categorie di specialisti,

ginecologi e pediatri, sempre più rari da reperire, che privilegiano le

strutture dove la qualità delle cure e del loro lavoro è maggiormente

garantita.

Quindi, la ASL Toscana sud est rilancia sul percorso nascita e valorizza

ulteriormente la relazione di Area Vasta con le Scotte in un’ottica

bidirezionale che vede i nodi di rete delle nostre strutture crescere su

tutto il territorio aziendale.t