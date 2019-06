Pallavolo Città di Castello: Leonardo Alunno e Pietro Volpi elle Kinderiadi con la maglia della selezione umbra

Sono due gli atleti del Città di Castello Pallavolo maschile che saranno impegnati al Trofeo delle Regioni –Kinderiadi con la maglia della selezione umbra guidata da coach Paolo Restani: Leonardo Alunno e Pietro Volpi, vicecampioni umbri con la maglia biancorossa, saranno impegnati da lunedì prossimo a Lignano Sabbiadoro, Latisana e Rivignano in Friuli in un impegnativo girone di qualificazione contro Emilia Romagna e Toscana. La manifestazione organizzata dalla Federazione Italiana Pallavolo è giunta alla 36^ edizione e si chiuderà venerdì prossimo con la finale per il titolo di migliore regione d’Italia.

