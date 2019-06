Ciclismo: team Fortebraccio, bella vittoria di Riccardo Ricci

Altra domenica di grandi soddisfazioni per il Team Fortebraccio. A brillare sono stati soprattutto gli allievi grazie alla vittoria di Riccardo Ricci, ma un bel podio è arrivato anche tra gli esordienti con il 2° posto di Tommaso Brunori.

Seconda domenica con vittoria per gli allievi dopo il successo firmato la settimana scorsa da Valentino Romolini. Questa volta ad imporsi è stato Riccardo Ricci che ha trionfato nel 65° Coppa Sportivi di Campogialli, gara che si è svolta a Campogialli (provincia di Arezzo). Ricci è andato in fuga insieme ad altri tre atleti, ha allungato in compagnia di Silvestri e lo ha battuto grazie ad una poderosa volata. Splendida affermazione per lui e grande soddisfazione per tutta la squadra. La giornata di gloria della compagine guidata dai direttori sportivi Giancarlo Montedori e Riccardo Proietti è stata completata da altri due piazzamenti nella top ten: il 6° posto di Damiano Condello e il 9° di Matteo Laloni.

A podio sono andati anche gli esordienti. Tommaso Brunori è infatti giunto al 2° posto nel 1° Trofeo Tomaificio Letizia che si è corso a Montecassiano (in provincia di Macerata) tra gli atleti del secondo anno. Un altro grande risultato per uno dei giovani più promettenti della categoria. Per il team guidato dai direttori sportivi Gianluca Brugnami e Francesco Montedori da segnalare anche la 6° piazzadi Tommaso Alunni.

La juniores guidata dal direttore sportivo Fabio Rossi è stata protagonista a Ciampino (in provincia di Roma) nel 10° Memorial Luciana Cingolani (valida anche come Campionato Regionale del Lazio), grazie al 7° posto ottenuto da Lorenzo Celestini.

Tra gli elite ed under 23 in gara al 72° Giro del Piave (validoanche come Giro del Centenario 1919-2019 e come Memorial Piergiorgio Sbardella) che si è svolto a Sospirolo Cesiomaggiore (inprovincia di Belluno) da segnalare l’11° posizione di Yaroslav Parashchak. Altra buona prova quindi per il team guidato daldirettore sportivo Olivano Locatelli.