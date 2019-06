Atletica: Medaglia d’argento per Gregorio Giorgis ai Campionati Italiani Allievi che si stanno svolgendo in questo fine settimana ad Agropoli, in provincia di Salerno

Giorgis, promessa dell’Atletica Libertas Città di Castello, ha lanciato il suo martello a 67.52 metri, “al di sotto delle sue potenzialità”, ha sottolineato l’allenatore Lorenzo Campanelli. Il giovane martellista tifernate si è classificato secondo, dietro solamente allo storico “rivale” Davide Costa che ha lanciato il suo martello a 70.31 metri. “L’oro era nella potenzialità di Gregorio – dicono dallo staff della Libertas – ma si sa che in gare così importanti a volte è difficile dare il cento per cento e l’emozione può avere il sopravvento. Il nostro Gregorio torna comunque a Città di Castello con un’importante medaglia d’argento al collo che lo conferma tra i migliori martellisti italiani nella sua categoria”.

“Gregorio è ancora molto giovane e siamo comunque soddisfatti per lo splendido risultato – sottolinea l’allenatore Campanelli ed il presidente dell’Atletica Libertas Ugo Mauro Tanzi – Le soddisfazioni per questo giovane martellista non mancheranno!”