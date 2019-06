Lunedì 24 giugno torna a riunirsi il Consiglio Comunale. Tra i punti all’ordine del giorno le agevolazioni per le attività che operano nel centro storico

Convocato per lunedì 24 giugno 2019 alle 16.00 il consiglio comunale di

Città di Castello che nella prima parte della seduta si occuperà di

interrogazioni ed interpellanze. In particolare l’interrogazione dei

consiglieri del Pd Massimo Minciotti e Luciano Tavernelli sul locale Il

torrione, l’interrogazione di Castello Cambia sul martirio di San

Sebastiano e l’interrogazione dei consiglieri Ursula Masciarri del Psi e

Tavernelli sulla scuola materna di San Martin d’Upò. Alle 17.30 inizierà

la seduta ordinaria con le comunicazioni e l’approvazione

dell’indennità spettante al presidente del consiglio comunale. Si

parlerà poi di regolamento per la definizione agevolata delle entrate

tributarie relative a Tarsu, Tares, Tari non riscosse a seguito della

notifica di ingiunzioni di pagamento e di una variazione di bilancio per

circa un milione e mezzo, spalmato su tre anni, relativa in particolare a

somma da introitare per progetti sociali. Il consiglio comunale poi

discuterà la mozione del capogruppo del Gruppo Misto Gaetano Zucchini,

l’ordine del giorno del capogruppo della Sinistra Giovanni Procelli sulle

agevolazioni per commercianti, artigiani, liberi professionisti che operano

nel centro storico, e l’ordine del giorno del gruppo Pd, Psi, La Sinistra

e Castello Cambia sullo stop alle bombe per la guerra in Yemen. I lavori

saranno trasmessi in diretta streaming sul canale you tube del consiglio

comunale.

Condividi: Twitter

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Stampa

Mi piace: Mi piace Caricamento...