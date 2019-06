“ARCHITETTI NELL’ALTOTEVERE LIBERA ASSOCIAZIONE”: OPEN!2019 “100 ANNI DI BAUHAUS. NON SOLO ARCHITETTURA ” 24 e 25 maggio alla cannoniera

A Città di Castello

presso il complesso monumentale

di Palazzo Vitelli alla Cannoniera

nelle giornate del 24 e 25 maggio pv.

Si coglie l’occasione per comunicare che durante l’evento presenteremo il volume “Aldo Riguccini. Dalla pittura al design” realizzato dalla nostra Associazione in collaborazione con il curatore Luciano Vanni. Il volume sarà distribuito in omaggio ai partecipanti sino ad esaurimento delle copie disponibili.

