Volley mercato: San Giustino completa la diagonale, ufficiale da Cesena l’opposto Caterina Errichiello

Un altro gran colpo piazzato in campagna acquisti dal San Giustino Volley per la stagione 2019/2020 , dopo l’ingaggio della regista umbra Giorgia Vingaretti . Dal Volley Club Cesena arriva l’opposto Caterina Errichiello , atleta di indubbio valore che è stata fra le artefici (con 19 punti messi a segno) anche della vittoria per 3-1 ottenuta dalla formazione romagnola al PalaVolley lo scorso 3 novembre. Figlia d’arte, anche se in un ruolo diverso (suo padre, l’ex centrale Giovanni Errichiello, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Los Angeles del 1984, è stato un “mito” della pallavolo italiana), Caterina è nata il 23 marzo 1995 a Parma, la città nella quale tuttora risiede e dove ha iniziato a giocare, per poi passare ancora giovanissima alla Anderlini Modena (C e B2) e prose guire con il Fiorenzuola (B1 e B2) , prima dell’approdo in A2 con il Chieri (era la stagione 2016/2017), la squadra nella quale ha incontrato la palleggiatrice Giorgia Vingaretti, che ora ritrova a San Giustino. Ne ll’estate del 2017, l’approdo al Volley Cesena e quindi per due campionati è stata avversaria del San Giustino. Riten uta a ragione una fra le giocatrici in assoluto più forti dell’intero girone C di Serie B1, la Errichiello mette a frutto i suoi 183 centimetri di altezza dosando al meglio potenza, el evazione e tecnica; il trasferimento al San Giustino è motivo di soddisfazione: “Torno a giocare con Giorgia, persona straordinaria sia sul campo che fuori – ha dichiarato Caterina Errichiello – e sulle cui qualità non si discute di certo. Oltre al piacere di riaverla compagna di squadra, c’è anche il preciso progetto della società che mi ha convinto ad accettare la proposta. San Giustino coltiva obiettivi ambiziosi e anch’io ho dentro una gran voglia di vincere”. La nuova diagonale Vingaretti-Errichiello è dunque il punto di partenza per affrontare al meglio il sesto campionato consecutivo di B1, non dimenticando la conferma della schiacciatrice e capitano Silvia Tosti e altre operazioni praticamente in dirittura di arrivo.