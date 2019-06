Rinviata la campagna di disinfestazione contro le zanzare: i trattamenti previsti non inizieranno lunedì 24 giugno

Per sopraggiunte esigenze di ordine tecnico-organizzativo, è stato rimandato a data da destinarsi l’avvio nel territorio comunale della campagna di disinfestazione contro le zanzare inizialmente preannunciato per lunedì 24 giugno. Nelle notti di lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 giugno non verranno, pertanto, effettuati i trattamenti previsti dalla società “Quark Srl”. A comunicarlo è il Settore Ambiente del Comune, che provvederà a rendere note le nuove date attraverso l’affissione di manifesti e mediante i canali di informazione istituzionale dell’ente non appena verrà aggiornato il programma della campagna di disinfestazione.