Paura a Cerbara per un incendio in un terrazzo

Di Paolo Puletti

Ieri all’alba, erano le 4 circa, è scattato l’allarme nella sede dei vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello, in quanto si diceva che a Cerbara c’era un incendio in un terrazza di una abitazione privata con fiamme alte. La squadra è arrivata sul posto ed in effetti le fiamme erano forti, ma ristrette all’interno di un secchio che era posto in terrazza e che le stesse erano state scatenate da una cicca di sigaretta che aveva combusto diversi oggetti di plastica che si erano incendiatiprovocando alte fiamme e pure un acre odore. Con lo schiumogeno e i getti d’acqua i vigili del fuoco hanno spento nel volgere di pochi minuti le fiamme eliminando ogni rischio per l’abitazione.