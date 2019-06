Gli “scacciopeti” in scena per la raccolta fondi in favore delle iniziative di Silvana Benigno

Sabato 22 giugno alle 21 nella zona industriale di Santa Fiora a Sansepolcro, la compagnia di attori amatoriali “Gli scacciopeti” di Santa Fiora presenta in via Divisione Garibaldi all’aperto la commedia comica “Ma ‘n s’afaccia nissuno”. Si tratta di una commedia brillante, ambientata in un condominio di persone originali, stravaganti e molto diverse tra loro. Finale del tutto imprevedibile che lascerà tutti di buon umore. Divertimento assicurato. L’ingresso è libero, col ricavato che verrà devoluto alle iniziative di raccolta fondi portate avanti da Silvana Benigno, malata di cancro, che da tempo ormai è impegnata nel sostegno per la ricerca della Fondazione Ieo di Milano.

