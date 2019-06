E45 viadotto Tevere IV: sono ripresi i carotaggi di Anas

Lungo la E45 sono ripresi i carotaggi di Anas che, puntuale, allestisce in questi giorni il cantiere per i lavori di restauro del viadotto Tevere IV contiguo al tratto di Valsavignone con il ponte Puleto chiuso al traffico pesante i cui lavori di risanamento potrebbero iniziare a breve. Dureranno due giornate i carotaggi, i lavori, invece, sono stati interrotti per l’incidente probatorio chiesto da Anas nell’indagine della Procura di Arezzo per omessa manutenzione, per non alterare lo stato dei luoghi, domani arriva anche il consulente incaricato dal Gip per il sopralluogo ed avviare la verifica, la perizia dovrà accertare se davvero era in fase di cedimento. Dopo la perizia sarà il procuratore Roberto Rossi a stabilire se Anas potrà procedere con i lavori di risanamento dei baggioli basta una settimana, lavori necessari per la riapertura totale al transito possibile già il prossimo mese, l’intenzione è quella di intervenire anche su pile e guard reil da sostituire con quelli a norma di legge. Spetta, infatti, al Procuratore autorizzare ha riprendere l’intervento di consolidamento del viadotto con il ponte Puleto.

Anna Maria Citernesi