Città di Castello: auto investe donna sulle strisce pedonale, prognosi di 40 giorni

Ieri, giovedi 20 giugno, in Via Martiri della Libertà in prossimità

dell’incrocio con Via della Fornace, un’autovettura Chevrolet

Spark, condotta da un uomo, ha investito una donna che stava attraversando la

strada sulle strisce pedonali. Sia il conducente dell’auto che la

donna investita hanno 88 anni e sono residenti a Città di Castello.

Sul posto, è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale di Città di Castello, che effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro

oltre un ambulanza del 118, che ha soccorso il pedone trasportandolo presso

l’Ospedale tiferete. Per la donna, la prognosi è di 40 giorni.

