Andrea Laurenzi (PD IN COMUNE) “darò il massimo, in Provincia” per il mio territorio. Per Cornioli il tempo a disposizione per mantenere le promesse sta per finire”

“Sono orgoglioso, di poter rappresante in Provincia il mio territorio, lo farò da consigliere di minoranza, ma questo conta poco. Ci sono tanti problemi che dobbiamo affrontare, in primis la viabilità. La E45 è una questione su tavolo da tanti troppi anni, la chiusura del tratto che interessa il viadotto Puleto, nel Comune di Pieve Santo Stefano, è solo la punta dell’iceberg, i problemi sono molteplici e vanno analizzati con fermezza. Sulla questione cittadella scolastica, il mio pensiero è pubblico da anni, la Giunta ha fatto tante promesse, alcune delle quali non si potranno mai realizzare una dei queste, secondo il mio punto di vista, è la cittadella scolastica. Sull’edilizia scolastica, nella scorsa consiliatura si è fatto tanto e bene, serve consolidare l’esistente, le promesse elettorali, alla lunga, possono rivelarsi un bomerang. Manco due anni alla fine del mandato, conferito a Cornioli, spiace dovermi ripetere, ma chi arriverà dopo di lui, troverà poco o nulla”

