A tu per tu coi cittadini: successo per l’incontro pubblico dedicato al terzo anno di amministrazione Cornioli

Grande partecipazione, ieri sera a Sansepolcro, per il tradizionale appuntamento con la cittadinanza organizzato dalla coalizione civica per Mauro Cornioli all’indomani del terzo anniversario della vittoria alle elezioni amministrative 2016. L’incontro pubblico, condotto dal giornalista Claudio Roselli, ha visto la partecipazione del primo cittadino, accompagnato dagli assessori Luca Galli, Paola Vannini, Riccardo Marzi, Catia Del Furia e Gabriele Marconcini, assieme al presidente del Consiglio comunale Lorenzo Moretti.

La serata è stata aperta da un breve filmato che ha riassunto le varie attività svolte nell’ultimo anno solare dalla Giunta. La parola è passata quindi al sindaco Cornioli per una relazione esaustiva delle diverse vicende che hanno interessato la città ed il territorio, sia in positivo che in negativo. Negli ultimi dodici mesi, assieme alle attività previste nel proprio programma, l’amministrazione comunale ha dovuto far fronte ad alcune pesanti emergenze come la chiusura della E45 e il fallimento dell’azienda Supermaglia ex Cose di Lana.

Situazioni complicate, che hanno saputo tuttavia mettere in luce la forte coesione tra i vari rappresentanti della coalizione trasversale anche di fronte a gravi imprevisti. Lo stesso sindaco ha ribadito pubblicamente ieri sera che l’ultimo biennio non vedrà alcun cambiamento nella composizione della squadra di assessori. “All’indomani del nostro terzo anniversario, siamo la prima amministrazione di questa città a non effettuare rimpasti o riassegnazione delle deleghe tra i membri della Giunta – ha ricordato Cornioli – Con il massimo rispetto e stima reciproca, continueremo a collaborare fianco a fianco per il progetto di amministrazione che i cittadini hanno sostenuto con forza tre anni fa.”

La parte finale dell’incontro è stata dedicata come di consueto alle domande libere dei cittadini a cui hanno risposto gli assessori e i consiglieri delle tre liste Democratici per Cambiare, Il Nostro Borgo e Insieme Possiamo. Tra le tematiche trattate, le piste ciclabili e la mobilità lenta, il secondo ponte sul Tevere e le politiche per la lotta al degrado.“Gli interventi dei nostri concittadini costituiscono un input preziosissimo per orientare al meglio le nostre scelte – commenta il sindaco – Anche nei prossimi due anni ci impegneremo affinché la comunità sia sempre più partecipe nelle attività dell’amministrazione.”