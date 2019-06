Viabilità: E45 ma non solo, il punto sulle criticità dell’Altotevere con il sindaco Luciano bacchetta

“Sulla questione viabilità nel nostro comprensorio, si registrano tante, troppe le criticità che devono essere affrontare in modo definitivo. I Governi cambiano, ma la svolta tarda ad arrivare, non mi riferisco alla sola E45 salita agli onori della cronaca, causa la chiusura del viadotto Puleto, sul quel fronte la svolta sembra sia vicina, grazie alla probabile riapertura al traffico pesante, ma ci sarà da fare chiarezza, senza se e senza ma, anche sulla questione E78, il tira e molla deve finire, o si fa o rimarrà nella storia di questo paese come l’eterna incompiuta. Altra situazione pesante da sostenere e che deve essere definita in tempi celeri, è riapertura della ex tiberina 3 bis, sembrava tutto pronto, ma la sovra intendenza ha chiesto tempo, per valutare l’eventuale presenza di reperti. Per carità, ci può stare tutto, ma lasciatemi dire che siamo in una situazione paradossale, da una parte è lecito tutelare i beni ambientali, ma mi chiedo, chi tutela le nostre aziende?”

