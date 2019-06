Team Fortebraccio: due nuovi arrivi per il team diretto da Locatelli

Si arricchisce di due nuovi corridori la squadra elite e under 23 del Team Fortebraccio. Alla “corte” del direttore sportivo Olivano Locatelli sono infatti arrivati Alessio Gasparini e Paolo Fantasia. Per il primo il debutto avverrà già questa sera a Parabiagio (provincia di Milano) nel 36° Trofeo Antonietto Rancilio, corsa a cui il Team Fortebraccio parteciperà anche con Andrea Dagostino, Matteo Gerbaudo, Edoardo Corridori ed Alessandro Cuccagna. Alessio Gasparini è nato a Cavalo di Fumane (provincia di Verona) il 21 ottobre 1998, ha cominciato la sua attività nello sport praticando nuoto e ha iniziato a correre da allievo secondo anno. Da juniores ha militato nell’Ausonia Pescantina ottenendo come migliori piazzamenti il 2° posto a Montecchio di Negrar e il 3° posto alla Sandrigo – Monte Corno. Lo scorso anno da under 23 ha vestito i colori della Cattoli. Paolo Fantasia è nato il 29 febbraio 2000 ed è residente a Bottidda (provincia di Sassari). Ha corso da giovanissimo e da esordiente nella “S. C. Isolana la Maddalena”. Nel primo anno da allievo ha militato nella Palazzago Ozierese Carrera” e dal 2016 corre con la “GS Tirso Bike Sardegna”

