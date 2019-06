Pallavolo serie B1/F: volley mercato Silvia Tosti confermata a San Giustino

Prima conferma nel San Giustino Volley, che sta costruendo la squadra per la sesta partecipazione consecutiva al campionato di Serie B1 femminile. È quella della inossidabile schiacciatrice e capitano Silvia Tosti, classe 1981, alla quarta stagione complessiva e terza di fila con San Giustino; l’attaccante tifernatefaceva parte della “rosa” del primo anno (2014/2015), sempre con Francesco Brighigna allenatore e poi è tornata nell’estate del 2017, disputando altri due campionati di alto livello –in particolare l’ultimo – nei quali è stata una pedina inamovibile in posto 4. Uno straordinario esempio di freschezza atletica combinata con quelle motivazioni che in lei non sono mai venute meno. “Il fatto che la società stia allestendo un organico competitivo è più stimolante che mai – ha dichiarato Silvia Tosti – e in effetti sta nascendo una bella squadra con la regia affidata a Giorgia Vingaretti, atleta della quale conosco molto bene il valore, avendo giocato assieme a lei dapprima a Nocera Umbra in A2 e poi San Mariano, dove abbiamo vinto la B1. Sono insomma già pronta per ricominciare in agosto l’ennesima avventura”.

Condividi: Twitter

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Stampa

Mi piace: Mi piace Caricamento...