Lega Valtiberina: sabato e domenica gazebo di tesseramento a Sansepolcro e Monterchi

Dopo il primo gazebo della Lega Valtiberina dello scorso Sabato a Sansepolcro, prosegue la nostra attività di ringraziamento e di tesseramento nei Comuni della Vallata. Sabato saremo presenti con il nostro gazebo a Sansepolcro a Porta Fiorentina dalle ore 09:30 alle ore 12:30 e in Piazza Torre di Berta dalle ore 16:00 alle ore 18:00; Domenica, invece, saremo presenti al mercato di Monterchi dalle ore 09:30 alle ore 12:30.

Saranno occasioni di confronto con la cittadinanza e di apertura del movimento politico a tutti coloro che sono interessati a sostenerci. Alle ultime elezioni europee la risposta dell’elettorato alle politiche della Lega è stata estremamente positiva in tutti i Comuni della Valtiberina Toscana, portando a dei risultati che vanno dal 40 % al 52 %; questo straordinario risultato ci da conferma che una politica di territorio, portata avanti nel tempo fra la gente e con la gente, sia il modo migliore per instaurare un rapporto di fiducia e di confronto con la cittadinanza, con una conseguente crescita del Movimento Politico a livello locale e a livello nazionale.

