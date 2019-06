Domani appuntamento con le conversazioni in inglese in pinacoteca

Nuovo appuntamento alla Pinacoteca comunale con il ciclo di conversazioni in lingua inglese per adulti promosso da Poliedro Cultura con il patrocinio del Comune. Dalle ore 18.00 alle ore 19.30 di domani, venerdì 21 giugno, una insegnante madre lingua accompagnerà i presenti in una lezione tra le opere d’arte del museo attraverso la quale approfondire la conoscenza dell’idioma anglosassone. L’opportunità, al costo di 10 euro, è riservata a un nu-mero massimo di partecipanti di 20 persone, per cui è necessario prenotarsi contattando Poliedro Cultura ai numeri di telefono 075.8554202 e 075.8524256 (dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00) oppure all’indirizzo di posta elettronica cultura@ilpoliedro.org. L’ultimo appuntamento con il ciclo di lezioni è in programma venerdì 28 giugno.

