Umbertide: il 21 giugno appuntamento con la quinta edizione della “CorriUmbertide by Night”

Venerdì 21 giugno torna la “CorriUmbertide by night”. La manifestazione podistica organizzata da Atletica Umbertide e Comitato Uisp Altotevere, patrocinata dal Comune di Umbertide, è giunta quest’anno alla sua quinta edizione. Il percorso dell’edizione 2019 della “CorriUmbertide by night” interesserà interamente il centro storico e il campo gara del fiume Tevere. Il circuito sarà di circa 8 km per la gara competitiva e di circa 3 km per la non competitiva. A partire per primi da piazza Matteotti, alle ore 20, saranno i podisti partecipanti alla non competitiva, mentre lo start per la gara competitiva è fissato per le 20.15.

L’edizione 2019 della “CorriUmbertide by night” arriva a pochi giorni dall’ottimo risultato ottenuto dai dodici ragazzi di Atletica Umbertide che hanno preso parte in rappresentanza della città al Palio dei Comuni 2019, svoltosi allo Stadio Olimpico di Roma pochi minuti prima del Golden Gala “Pietro Mennea”. In batteria, su tredici Comuni presenti, la delegazione umbertidese è giunta terza, risultando così 48esima in Italia su 191 Comuni che hanno preso parte alla manifestazione.