Strada provinciale 106 la Lega Città di Castello interroga la Giunta

I consiglieri comunali della Lega Nord Marcello Rigucci e Linda Innocentini chiedono di conoscere i tempi nei quali verrà effettuata una manutenzione della strada provinciale 106 Baucca-Montemaggiore che consenta il ripristino di adeguate condizioni di sicurezza per il transito veicolare. Nell’interrogazione rivolta al sindaco Luciano Bacchetta e alla giunta i rappresentanti della minoranza segnalano, infatti, che l’itinerario “versa in pessime condizioni” per lo stato del manto stradale nei tratti dei vocaboli Crocifisso e Battifosso e per le condizioni di sicurezza sul ponte in località Sasso dovute alla scarsa visibilità della cartellonistica e dei segnalatori di carreggiata in ambo i sensi di marcia. “Quali sono i tempi di ripristino dei due tratti di strada molto sconnessi”, domandano pertanto Rigucci e Innocentini, che chiedono anche di sapere quando verranno effettuate “la ripulitura delle banchine e delle scarpate per permettere una buona visione dei cartelli e dei segnalatori di carreggiata in ambo i sensi e la sistemazione del ponte”.