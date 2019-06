Il Capo-Gruppo Andrea Laurenzi (Pd – in Comune) entra in Consiglio Provinciale

Giovedì 19 giugno si riunirà il Consiglio Provinciale nella splendida cornice della Sala dei Grandi e il Capo-Gruppo Andrea Laurenzi prenderà posizione tra i banchi dei Consiglieri.

“Sono contento di avere la possibilità di portare le istanze dei cittadini di Sansepolcro anche in Consiglio Provinciale e il mio impegno riguarderà l’intero territorio della Valtiberina. Stiamo affrontando momenti molti difficili per l’economia di questa valle e l’interdizione al trasporto pesante del viadotto del Puleto sta aggravando una situazione già di per sé complessa. Dalle parole di alcuni membri del Governo sembrava che la soluzione fosse immediata, purtroppo passano i mesi e ancora niente è stato fatto”. È importante che le problematiche della nostra valle emergano con forza in tutte le sedi istituzionali.

