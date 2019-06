Da domani a pieno regime l’orario estivo delle piscine comunali. Aperti i centri estivi per bambini e ragazzi e i corsi di acquafitness

Terminate le manifestazioni natatorie delle ultime due settimane, da domani, giovedì 20 giugno, entra a regime l’orario di apertura completo delle piscine comunali di via Engels gestite da Polisport, che saranno a disposizione degli utenti tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 19.30. Sarà possibile accedere alle, quella olimpica e quella per i bambini,(due campi da calcio-tennis in erba, un campo da beach-volley e una piattaforma per il basket)riservati alla fascia di età compresa tra i 3 e i 12 anni,con ombrelloni e lettini. La dotazione esterna prevede anche connessione wi-fi, impianto stereo e area pic-nic a servizio del bar.: ingresso al prezzo di 18 euro (tre biglietti ridotti), anziché 21 euro, per due adulti con un figlio di età compresa tra 6 e 15 anni e al prezzo di 22,50 euro (tre biglietti interi), invece di 27 euro, per due adulti con due figli tra i 6 e i 15 anni di età. Per i bambini fino a 5 anni di età accompagnati da un adulto l’ingresso all’impianto sarà gratuito, secondo il seguente calendario settimanale: acqua-gym, lunedì alle ore 11.30, 13.30 e 18.10, martedì alle ore 13.30, 16.30, 19.00, giovedì alle ore 11.30 e 16.30, venerdì alle ore 13.30 e 19.00; acqua-bike, lunedì e giovedì alle ore 19.00; water-trekking, mercoledì alle ore 13.30, 18.10 e 19.00; superbody, giovedì alle ore 13.30. Per partecipare alle lezioni è richiesto il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica (certificato di buona salute)., i primi in Umbria con il marchio Educamp del Coni, che daranno a bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni di età la possibilità di praticare otto discipline (calcio, pallavolo, pallacanestro, canoa, rugby, atletica leggera, nuoto e scherma). Corsi settimanali, servizio bus gratuito e servizio mensa a pagamento con menù definito dai nutrizionisti del Coni e con pietanze preparate al momento fanno parte dell’offerta standard dei Centri Estivi Polisport, che prevedono due formule: “Nuoto e Multisport” (4-14 anni), per 8 settimane fino al 9 agosto, e “Tennis Academy”, per 6 settimane fino al 26 luglio. La formula “Nuoto e Multisport” prevede 7 discipline a rotazione (calcio, pallavolo, pallacanestro, canoa, rugby, atletica leggera e scherma dal mese di luglio) più il corso di nuoto tutti i giorni, con l’aggiunta di un’attività ludico-ricreativa e sportiva per bambini in età prescolare (4 e 5 anni). La formula “Tennis Academy” prevede corsi in full-immersion suddivisi in vari livelli: dal principiante all’avanzato. Per informazioni è possibile rivolgersi a Polisport attraverso il recapito telefonico 075.8550785 e l’indirizzo di posta elettronica