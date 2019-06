Città di Castello: a san Giacomo torna la notte del cocomero

È uno degli appuntamenti più attesi d’inizio estate, La Notte del Cocomero 2019, riporta venerdì 21 giugno nel Rione San Giacomo, come ogni hanno, tanta musica, eventi, spettacoli per grandi e piccini, per una serata piena di divertimento, quest’anno con il tema “Solstizio d’Estate”.

La Società Rionale San Giacomo, in collaborazione con Concept Magazine e con il Patrocinio del Comune di Città di Castello e con il sostegno dei commercianti del rione, ha messo in piedi un’altra edizione unica ed originale, con nuove proposte musicali e di animazione.

Per l’occasione il vivace rione di Città di Castello ripropone per la nona estate consecutiva questo format di successo, presentando come da tradizioneun percorso a tappe, che si snoda nelle principali vie, con degustazioni a base di cocomero e spettacoli di ogni tipo e per ogni età.

La serata prenderà il via alle ore 19:00 con gli aperitivi a tema nei bar e come ogni edizione sarà possibile, inoltre, cenare presso i ristoranti di San Giacomo che hanno aderito alla manifestazione con menù e piatti speciali.

Dalle ore 21:00 il rione inizierà ad animarsi con tante postazioni di mini-evento: dj set, animazione per bambini, spettacoli di magia, musica dal vivo e naturalmente l’immancabile cocomero.

Durante tutta la serata si esibiranno i Street of Beer, i Strange Folk e tutti gli allievi e gli insegnanti della Scuola di Musica Take Five e della Scuola di Danza Diamante Renzini.

Immancabile lo spettacolo di magia per bambini di Mago Merletto, il karaoke di Andrea Sabbiotti e un’area ludica dell’Associazione Peter Pan. Ci sarà anche Dj Emme, Jessica e Michele, Davide Del Gaiaalias ColloAction, lo show delle drag queen, uno spazio dedicato allo Yoga, e tanto altro ancora. Grazie alla collaborazione con il Comune tifernate sarà possibile visitare la nuova Biblioteca Comunale Carducci, presso il Palazzo Vitelli a San Giacomo, che resterà aperta per l’occasione anche dopo cena conla presentazione del nuovo libro di Valeria Piovananimata da Mauro Silvestrini.