Andrea Lignani Marchesani (Capogruppo FdI) “ su nomina amministratore Polisport, vista l’incorporazione con So.ge.pu, serve chiarire in commissione”

“Ci saranno sicuramente buone motivazioni giuridiche per nominare un nuovo amministratore in una società a intero capitale pubblico di cui da anni si annuncia lo scioglimento e la sua incorporazione in SOGEPU. Sta di fatto che i tempi vengono sempre procrastinati e il carrozzone di Polisport continua a produrre debiti ed evita accuratamente di esigere i propri crediti. Nelle linee programmatiche del Sindaco si era a chiare lettere indicato il percorso di estinzione di Polisport e la sua confluenza in SOGEPU. Un percorso pieno di criticità come testimoniano le delibere in cui si prorogano e si pagano incarichi a professionisti per definire il percorso societario di incorporazione o di fusione. Di fatto Polisport è una società che chiude in pareggio solo con continue iniezioni di liquidità da parte del Comune tifernate che la rende fortemente inappetibile all’altra municipalizzata ; inoltre, solo sfondo, i già ricordati crediti che si continua, per evidenti ragioni politiche, a non esigere. Necessaria quindi un’immediata audizione del nuovo Amministratore per definire una volta per tutte le tempistiche di scioglimento di Polisport e le politiche che il medesimo vuole mettere in essere su quanto sopra ricordato. All’uopo è stata inviata in data odierna una richiesta di convocazione al Presidente della Commissione programmazione finalizzata all’audizione del Dottor Nardoni.”

Condividi: Twitter

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Stampa

Mi piace: Mi piace Caricamento...