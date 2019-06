Ancora furti nel tifernate

Il territorio tifernate viene preso di nuovo di mira dai ladri. Questa volta, i malvimenti, si sono concentrati in particolare a Lerchi, dove nella serata di domenica sono entrati in due appartamenti, ma non sono riusciti a trovare nulla di prezioso e nel quartiere delle Graticole, dove lunedì sera verso le dieci, sono entrati in una abitazione. In questo caso i ladri sarebbero stati notati anche da dei vicini, che hanno visto due giovani con cappellini e felpe con cappuccio risalire su di un auto, una station wagon scura, dandosi alla fuga. In questo caso non è stato ancora quantificato il bottino. Su entrambi i casi sono in corso le indagini condotte dagli agenti di Polizia

