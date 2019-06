Venerdi’ 21 giugno la conferenza di presentazione dell’edizione 2019 del palio della vittoria in programma il prossimo 29 giugno ad Anghiari

Cresce l’attesa in vista del Palio della Vittoria 2019. L’appuntamento con la rievocazione storica, con la caratteristica corsa in salita e con la Cena della Vittoria è fissato per sabato 29 giugno, giorno in cui Anghiari si vestirà a festa per ricordare la battaglia combattuta nel 1440 e che fu resa celebre da Leonardo Da Vinci. Il programma della manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale Palio della Vittoria sarà presentato durante la CONFERENZA STAMPA che avrà luogo venerdì 21 giugno alle ore 18:00 ai Giardini del Vicario di Anghiari.

All’incontro interverranno il sindaco di Anghiari Alessandro Polcri, il vicario della Magistratura del Palio e presidente dell’omonima Associazione Culturale Valter Capacci, il direttore generale della Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo Fabio Pecorari, i vari sponsor, i figuranti del corteo storico di Anghiari ed alcuni atleti del Comune di casa. In questa occasione sarà consegnato anche un premio speciale all’atleta anghiarese Giulio Calli, vincitore del Palio per 3 volte.

Durante l’incontro verranno inoltre indicati i Comuni che prenderanno parte alla sfilata e alla gara di sabato 29 giugno (corsa in salita con partenza al “calar del sole” dalla Cappella della Vittoria ed arrivo in Piazza Baldaccio). Tante le iniziative che si svolgeranno nei giorni precedenti. Si inizierà la sera di domenica 23 giugno con la Benedizione del Palio e con la “provaccia” a cui prenderanno parte gli atleti di Anghiari. Da segnalare che venerdì 28 si svolgerà la giostra di cavalli “Cavalcando la Battaglia”. Significative novità sono previste anche nel giorno del Palio: durante la rievocazione storica e in riferimento alla gara (chiaramente come ogni anno il momento più atteso).

I preparativi sono ormai ultimati e si avvicina a grandi passi l’appuntamento con la 17° edizione dell’era moderna del Palio della Vittoria (che dal 2014 è iscritto al Comitato delle Associazioni e Manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Regione Toscana).

Venerdì 21 giugno saranno illustrate nel dettaglio tutte le novità. In caso di maltempo la conferenza si svolgerà nella Sala del Consiglio di Palazzo Pretorio (Piazza del Popolo, 9).