Monte Santa Maria Tiberina – Raduno Harley Davidson dal Centro Italia

Unire la passione per la moto, la voglia di libertà e di panorami unici all’enogastronomia e alla cultura. Il piccolo borgo di Monte Santa Maria Tiberina continua ad essere meta di turisti e di appassionati. Questa volta è stato il turno delle moto: oltre 50 equipaggi a bordo delle loro Harley-Davidson proveniente dal centro Italia hanno fatto tappa nello splendido comune altotiberino.

Accolti da una rappresentanza dell’amministrazione, i piloti si sono fermati nella piazza davanti al castello Bourbon e hanno effettuato un piccolo tour del borgo, restando incantati dalla bellezza dei vicoli e delle vie del centro storico.

Qualche giorno prima c’è stata una visita davvero inaspettata: a “cavallo” della sua Harley è arrivato il popolare giornalista Andrea Scanzi, che ha voluto poi descrivere il viaggio nel suo blog.

“Saliamo e saliamo ancora, qua e là danzando obliqui, giungendo alfine in questo borgo dove non esiste più nulla. Tutto è rimasto al tempo in cui Michelle Pfeiffer era falco e Rutger Hauer lupo. Gli scalini stessi, cesellati e magistrali, hanno età imprecisabile”, ha scritto Scanzi, che si è fermato a mangiare qualcosa in un noto ristorante a pochi passi dal Comune e poi è ripartito verso Arezzo.

Un fine settimana denso di incontri e di eventi, nel piccolo territorio altotiberino.

Appuntamenti che continuano anche nei prossimi week end. Nel castello prosegue la collettiva d’arte “Artisti al Monte”: per domenica, 23 giugno, ci sarà l’appuntamento con “La musica fra ‘600 e ‘700 per violino e basso continuo” con Francesco Mastriforti al violino e David Murphy al basso continuo. Il concerto prenderà il via alle 18 nelle splendide sale della struttura, dove sono ospitate anche le opere degli artisti che hanno preso parte a questa esposizione.

Per chi, invece, volesse ascoltare musica contemporanea, nella piazza del Castello arriverà Reinaldo Santiago trio, composto da Reinaldo Santiago alla batteria, Greg Burk al piano e Jacopo Ferrazza al basso.

«#AperijazzalMonte» è il titolo dell’evento, organizzato per sabato 6 luglio, dove durante l’evento ci sarà un aperitivo degustazione nelle sale del Palazzo Bourbon a partire dalle 18 con la birra artigianale di Caprese Michelangelo «La Luppolaia», tra cui quella aromatizzata al miele di castagno.

Gli eventi sono organizzati dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco di Monte Santa Maria Tiberina: “Vogliamo insieme con le associazioni – ha detto il sindaco Letizia Michelini – continuare a valorizzare il nostro territorio e per questo abbiamo messo in campo diversi appuntamenti, che spaziano dall’enogastronomia alla cultura, passando per l’arte fino a momenti più ludici».