Romolini vince il 3° memorial Berardi

Il Team Fortebraccio è stato assoluto protagonista al 3° Memorial Vittorio Berardi, gara riservata agli allievi che si è svolta a Fiumicino di Savignano sul Rubicone, in terra romagnola. Ad aggiudicarsi la competizione è stato infatti Valentino Romolini che ha conquistato il successo capitalizzando una fuga di circa 50 km. Grande prestazione per il corridore del Team Fortebraccio che ha così centrato la 1° affermazione stagionale dimostrando qualità e carattere. Una splendida giornata per tutta la squadra considerando altri 3 piazzamenti nella top ten: 4° posto per Edoardo Burani, 7° per Mattia Nocentini e 9° per Matteo Laloni.

Una soddisfazione enorme per Romolini e per il Team Fortebraccio.

Condividi: Twitter

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Stampa

Mi piace: Mi piace Caricamento...