PD su Carizia: “Non male, ma.. malissimo!”

“Ricapitolando: si svende la scuola di Civitella e sono state aumentate le tasse agli umbertidesi; la situazione del decoro urbano è sotto gli occhi di tutti, le opere pubbliche vanno a rilento (e comunque sono relative ai periodi precedenti); il sindaco, non conoscendo la legge probabilmente, sbaglia a fare le nomine (vedere caso Multiservices). Il sindaco Carizia, inoltre, non risponde alla richiesta ufficiale inerente le procedure per un referendum consultivo sui parcheggi in piazza Matteotti (che vorrebbe dire dare seguito ad una previsione statutaria; infatti a meno che non cambi lo statuto è obbligatorio e il PD ha chiesto che venisse approvato il regolamento conformemente alla previsione statutaria). Cosa ancor più grave, Carizia non risponde per iscritto alla nostra interrogazione per sapere se ci siano legami di parentela tra politici nazionali, amministratori locali e loro familiari con alcune figure nominate dall’Amministrazione stessa. Qualcuno pensa di essere al di sopra delle regole ma si sbaglia di grosso.”

