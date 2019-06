Finisce in un fossato con il cavallo, liberato dai vigili del fuoco

Una semplice gita a cavallo che per un nulla poteva trasformarsi in tragedia. È accaduto ieri pomeriggio in località Carpini di Montone, quando un uomo di 45 anni, è finito con un cavallo, preso in un maneggio, in un fossato. L’uomo è rimasto bloccato, con le gambe, sotto l’animale. Sul posto i vigili del fuoco, che con l’ausilio di appositi cuscini sono riusciti a sollevare il cavallo e a liberare il 45 enne. Lo sfortunato cavaliere è stato trasportato al nosocomio di Umbertide e giudicato guaribile in pochi giorni

