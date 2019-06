Insediamento Giunta a San Giustino, poche sorprese, cambio di deleghe sul filo di lana

Tutto confermato, come previsto, solo piccoli aggiustamenti tecnici ma questo ci può stare, con buona pace di chi critica, senza conoscere, le nostre anticipazioni, ma ci può stare anche questo. Il mestiere del cronista, a volte, ci impone di andare oltre le nostre fonti, a volte ci si prende a volte no, ma l’importante è rimanere sempre sul pezzo. Questo è stato fatto in questa ultima settimana e credo sia in parte servito, per capire come funzionano le dinamiche della politica locale. Oggi con l’insediamento della giunta, che governerà per i prossimi cinque anni il Comune di Giustino, si chiude un ciclo e se ne apre un’altro, ma di questo ci sarà modo e tempo per parlarne più avanti.

La squadra del sindaco Paolo Fratini

Elisa Mancini Vice sindaco con delega all’urbanistica

Libero Valenti Assessore ai lavori pubblici

Milena Ganganelli Crispoltoni Assessore alla Cultura e scuola

Andrea Guerrieri Assessore ai servizi sociali

Simone Selvaggi Assessore al bilancio

Paolo Pompei delega speciale alle associazioni

Sara Marza’ delega speciale alla revisione del PRG

Presidente del consiglio comunale Ginevra Comanducci

Oggi è stata anche la prima, per il collega Paolo Puletti, professionista di lungo corso, che entra a far parte della nostra redazione, come già anticipato sui social media nella serata di giovedì, curerà per i nostri mezzi di informazione la parte umbra dell’Altotevere. Per la parte Toscana del nostro territorio, la scelta è ricaduta sulla collega Anna Maria Citernesi. Ai due colleghi, il più sincero in bocca al lupo, per una collaborazione che sia proficua per tutti.