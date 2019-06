“Gare di alto livello è sano spirito sportivo”: l’Assessore Massetti si complimenta con gli organizzatori del “tifernum tiberinum”

“Una bellissima cornice di presenze per uno sport che nel nostro territorio ha una lunga tradizione e che, grazie al volontariato di qualità del Cnat 99’ Amici del Nuoto, continua a ottenere riscontri di partecipazione davvero notevoli, con un alto livello degli atleti in gara e uno spettacolo veramente entusiasmante per gli appassionati”. L’assessore allo Sport Massimo Massetti, che ha preso parte stamattina alle fasi di premiazione delle manifestazione, saluta così la XXIV edizione del Meeting nazionale di nuoto ‘Tifernum Tiberinum’ che è entrato oggi nel clou e che fino a domani vedrà impegnati 910 nuotatori appartenenti a 40 società da tutta Italia, tra cui la stella della nazionale Alessandro Pinzuti, già vice campione del mondo juniores e terzo agli ultimi campionati italiani nella specialità rana, e una giovanisima promessa come Maria Luna Chabat, terza ai campionati italiani nella categoria ragazzi. “Vedere il parco delle piscine comunali straripare di persone che si ritrovano all’insegna del sano agonismo e del piacere di praticare sport è qualcosa di unico, che ci fa capire quanto la disponibilità di un impianto comunale ideale per il nuoto come il nostro rappresenti un valore aggiunto per promuovere manifestazioni di rilievo nazionale”, sottolinea Massetti nel ringraziare il personale di Polisport per l’ottimo lavoro di preparazione delle strutture e di gestione dell’evento”. Bastava entrare nel complesso sportivo stamattina per rendersi conto dei numeri davvero importanti che caratterizzano il “Tifernum Tiberinum”, con una stima di circa 3 mila persone che tra atleti, tecnici e accompagnatori graviteranno fino a domenica a Città di Castello. In vasca fin dalle prime gare c’è stata vera battaglia sportiva, con i nuotatori impegnati a superarsi e migliorare le proprie prestazioni cronometriche, mentre sulle tribune e a bordo piscina compagni e tifosi hanno seguito le sfide in acqua con ammirevole spirito sportivo, sostenendo i propri beniamini, ma applaudendo anche gli avversari. “Come assessorato siamo impegnati a promuovere e valorizzare un approccio allo sport come questo, improntato al rispetto e all’educazione, per cui ringraziamo il presidente Massimo Giovagnini e i suoi collaboratori per essere da anni d’esempio attraverso il ‘Tifernum Tiberinum’”, conclude Massetti.

