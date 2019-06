Domani Retro’ in piazza Gabriotti e nei giardini del Cassero

Per Retrò quella di domani, domenica 16 giugno, sarà un’edizione speciale. Per la concomitanza con lo svolgimento del Campionato Italiano Juniores nell’ambito del 25° Trofeo Alta Valle del Tevere – Memorial Renato Amantini e Antonio Bellanti, il mercato dell’antiquariato, dell’oggettistica antica, della rigatteria, dell’hobbistica e del collezionismo promosso dall’amministrazione comunale di Città di Castello sarà allestito per la prima volta in piazza Gabriotti e nei giardini del Cassero, oltre che in piazza Fanti e corso Cavour. Una novità che è stata premiata dagli espositori, attesi davvero numerosi a Città di Castello. Per consentire lo svolgimento dell’evento il comando della Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza che stabilisce la chiusura di piazza Gabriotti e delle altre aree interessate al transito e alla sosta veicolari dalle ore 6.00 alle ore 20.00 di domani, inclusi i veicoli autorizzati. Deroghe solo per mezzi di soccorso e situazioni di emergenza.