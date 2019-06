Venerdì 14, 21, 28 Giugno 2019 dalle 18:00 alle 19:30

Pinacoteca comunale di Città di Castello (PG)

English conversation club – Afternoon tea at the museum

Attività per adulti

Proseguono gli incontri con la teacher madrelingua in Pinacoteca.

Dopo aver gustato una “cup of tea”, i partecipanti impareranno l’inglese ispirati dalle bellezze di Palazzo Vitelli alla Cannoniera e dalle opere d’arte della collezione.

Per informazioni e prenotazioni:

PoliedroCultura 0758554202 / 0758520656 cultura@ilpoliedro.org