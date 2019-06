Tumori e gestione del rischio in Altotevere, Castello Cambia organizza conferenza pubblica

“Diritto alla salute” non può essere solo una frase bella e rassicurante. I dati epidemiologici diffusi parlano di un’incidenza tumorale in Altotevere più alta della media sia regionale che nazionale, per quanto riguarda alcune tipologie. I tumori sono una patologia multifattoriale e molto complessa, anche perché i tempi di latenza tra l’esposizione ai fattori di rischio, che favoriscono l’insorgenza della malattia e lo sviluppo di un tumore, sono molto lunghi. La mortalità che osserviamo oggi si riferisce a pazienti che si sono ammalati anni fa. Esistono studi e ricerche che da anni tentano di mettere insieme i “pezzi” di un sistema evidentemente malato e a rischio di “far ammalare” di più. Di questo parleremo, sabato 22 giugno, con medici ed esperti del settore, con la consapevolezza che l’atteggiamento più sbagliato è quello indifferente o, peggio, omissivo: come gestire questo rischio è ormai imprescindibile, per noi e per il futuro di tutti. i Consiglieri Emanuela Arcaleni-Vincenzo Bucci, Castello Cambia

