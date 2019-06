Lettera aperta del PD tifernate all’on. Walter Verini

dall’ Unione Comunale, del Partito Democratico di Città di Castello che si è riunita mercoledì 12 Giugno, è emersa la necessità e la richiesta di un percorso partecipato, condiviso, trasparente per individuare programma, coalizioni ed interpreti della prossima sfida per le elezioni del Consiglio Regionale dell’Umbria. I numerosi interventi hanno sottolineato come il metodo democratico da scegliere sia sostanziale nell’agire politico, così come è stata sottolineata la ferma volontà di voler affrontare la campagna elettorale dell’ autunno prossimo credendo fortemente nella possibilità di vittoria. In questo senso c’è bisogno di candidature, in primis quella della Presidenza della Giunta Regionale, forti, convinte e decise a competere fino in fondo soprattutto per rispettare i tanti cittadini e militanti che si fidano del Partito Democratico come argine ad una deriva reazionaria e a forze che minerebbero con la loro incapacità di governo i livelli di vita del tessuto urbano. L’Unione Comunale di Città di Castello ti ringrazia caro Walter, per il lavoro svolto in difficili circostanze e ti invita ad attivare percorsi collegiali ripensando anche alla tua funzione. Chiediamo anche agli esponenti politici regionali che parlano via social, o attraverso emittenti televisive regionali di privilegiare gli strumenti politici democratici, esistenti e collegiali evitando proposte solitarie, autoreferenziali e sterili (primarie ad Agosto).I risultati elettorali segnano la necessità di superare vecchi schemi oltre a logiche frazionistiche e personali, rivolte al passato.

Dato che Città di Castello è rimasta la più grande città umbra con un Pd asse decisivo di maggioranza, è tempo insieme di voltare pagina nei metodi, nelle procedure, nelle valutazioni.

Ringraziandoti per quanto svolto fin’ora, ti auguriamo buon lavoro.