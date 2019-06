Carlo Reali (Ass.ne il Mosaico) “abbattimento barriere architettoniche, battaglia di civiltà”

“Città di Castello, ma non solo, perchè molti dei Comuni dell’Umbria devono adegarsi alla normativa che prevede l’abbattimento delle barriere architettoniche. I disabili hanno il diritto di vivere appieno la città dove vivono. Abbiamo raccolto un numero considerevole di firme, in pochssimi giorni, presentato la petizione agli organi preposti e rich iesto un Consiglio Comunale aperto sull’argomento. Serve che l’Amministrazione metta ha bilancio l’importo per l’inizio dei lavori, considero questa una battaglia per la civiltà”

Condividi: Twitter

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Stampa

Mi piace: Mi piace Caricamento...