A Pierantonio l’esposizione “Aforismi e Poesie per Immagini-Il Tuo Sguardo sulle Cose”

Il 14, 15 e 16 giugno presso la sala polivalente della scuola secondaria di I grado di Pierantonio è possibile ammirare la mostra “Aforismi e Poesie per Immagini-Il Tuo Sguardo sulle Cose” di cui è autore Antonio De Paolis.

All’evento inaugurale, che ha avuto luogo nel pomeriggio del 14 giugno, oltre all’autore hanno preso parte il vicesindaco di Umbertide Annalisa Mierla, il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Umbertide-Montone-Pietralunga Gabriella Bartocci, il parroco di Pierantonio Don Mauro Lironi e Michele Sonaglia in rappresentanza del comitato organizzatore della festa di Sant’Antonio, in fase di svolgimento nella frazione.

L’esposizione è stata concepita dall’autore con l’intento di proporsi in primo luogo alle comunità educative e formative, al fine di suggerire ai giovani visitatori un criterio più attento, meno fuggevole, su come osservare la realtà delle cose che ci circondano.

I visitatori sono invitati dall’autore a esprimere un giudizio estetico nella prospettiva di una pubblicazione delle opere più apprezzate. Si tratta di 120 opere collocate in un percorso simbolico della vita, nella quale ognuno può imbattersi in quelle realtà che l’autore ha voluto rappresentare, con immagini e testi aforistici o poetici.

“Sempre più spesso – ha spiegato De Paolis – il mondo dei giovani, e non solo il loro, è ingoffato dall’abuso delle immagini e dalle parole che occupano e deformano sempre più lo spazio estetico a discapito di quello etico”.

“Si tratta di un percorso emozionale, quasi labirintico tra foto che suscitano ironia, rabbia, introspezione e grandi riflessioni su temi estremamente attuali – ha affermato il vicesindaco Mierla – Si possono cogliere i temi della diversità, dell’amore e della fratellanza. Per questo motivo si è pensato di abbinare questo evento alla tradizionale festa religiosa della frazione”.

“Siamo onorati di ospitare all’interno dei locali della nostra scuola la mostra di Antonio De Paolis visto che si tratta di un evento culturale di notevole spessore – ha commentato la dirigente Bartocci – Auspico che possa diventare un ulteriore suggerimento di vita per tutti i nostri ragazzi che in questi giorni sono impegnati con gli esami di primo grado in questa scuola”.

“In questi giorni di festa, l’esposizione di De Paolis fornisce ancora più lustro al giugno pierantoniese”, ha detto Sonaglia.

“Aforismi e Poesie per Immagini-Il Tuo Sguardo sulle Cose” è stata già ospitata alla fine del mese scorso presso il Campus “Leonardo da Vinci” di Umbertide, riscuotendo un grande successo. Inoltre, il ricco materiale prodotto da Antonio De Paolis in passato è stato al centro di importanti mostre realizzate alla Rocca Paolina di Perugia, a Gubbio durante il “Maggio eugubino”, al Centro socio-culturale San Francesco di Umbertide e a Milano negli spazi espositivi del Centro culturale San Carlo.