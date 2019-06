Un fermo “no” alle aperture domenicali da Acli, Confesercenti e Confcommercio Le tre associazioni di Sansepolcro chiedono di dare maggior ascolto al commercio al piccolo dettaglio

Un “no” alle aperture domenicali indiscriminate dei grandi centri commerciali per tutelare il piccolo commercio al dettaglio. La ferma posizione è del circolo Acli “Adriano Olivetti” di Sansepolcro che ha avuto un incontro con i rappresentanti di Confesercenti e di Confcommercio per un confronto sulle problematiche del commercio, legate alla proliferazione di centri commerciali e alla deregolamentazione degli orari di apertura nei giorni festivi. Le tre associazioni hanno riconosciuto e ribadito l’importanza sociale che il commercio al piccolo dettaglio di una città con vocazione turistica come Sansepolcro assume a livello di relazione e di costituzione di comunità. Nel costatare, ancora una volta, le difficoltà che il commercio attraversa in questa delicata fase storica ed economica, le associazioni presenti hanno ribadito l’auspicio che nelle politiche di sviluppo commerciale si privilegi il piccolo commercio di vicinato fuori e dentro al centro storico e non invece i grandi centri commerciali che, con la loro presenza, impoveriscono la rete distributiva tradizionale. Un’ulteriore urgenza riguarda inoltre la regolamentazione delle aperture domenicali, affinché siano legate alle effettive esigenze e caratteristiche del territorio per diventare un valore aggiunto dell’economia e non motivo di frustrazione e malcontento. Le Acli “Adriano Olivetti” si pongono in linea con la visione economica dello stesso Olivetti a cui è dedicato il circolo e con il suo sguardo verso la realizzazione di comunità che prendano a cuore le relazioni e lo stare insieme degli attori economici, e allo stesso tempo condividono le preoccupazioni con Confesercenti e Confcommercio. L’auspicio è che sia dato uno sguardo particolare e un aiuto concreto, da parte delle istituzioni locali e nazionali, a chi con la propria attività commerciale svolge un ruolo sociale imprescindibile per la costruzione di una comunità integrata e solidale.

