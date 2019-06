Scontro tra motociclo e vettura davanti alle piscine comunali, un ferito con prognosi di 30 giorni

Alle ore 18 circa di oggi giovedi 13 giugno all’incrocio tra Via F. Engels e Via F. M. Malfatti,all’altezza delle piscine comunali, un auto Opel corsa, condotta da una donna di 60 anni residente a Città di Castello, si è scontrata con un motociclo Honda condotto da un tifernate di 54 anni. Sul posto una pattuglia della Polizia Municipale di Città di Castello che ha effettuato i rilievi tecnici al fine di ricostruire la dinamica del sinistro e le Squadre Operative comunali che hanno provveduto alla bonifica della sede stradale. Un equipaggio del 118 ha soccorso il conducente del motociclo trasportandoli all’ospedale di Città di Castello per i necessari accertamenti. Il traffico ha dei rallentamenti per un ora circa, tempo necessario pervi rilievi da parte della Polizia Municipale e rimozione dei veicoli incidentati. Il conducente della moto ha riportato lesioni refertate con una prognosi di 30 giorni.

Condividi: Twitter

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Stampa

Mi piace: Mi piace Caricamento...