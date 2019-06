Sabato 15 giugno la sesta edizione del torneo “Per Sempre Noi”

Anche quest’anno, sabato 15 giugno ad Umbertide si svolgerà la sesta edizione del torneo “Per Sempre Noi”, organizzato dall’omonima associazione, nata per promuovere iniziative in campo sportivo e culturale, oltre ad attività a scopo sociale, come la ricerca medico-scientifica, l’aiuto a persone diversamente abili o colpite da patologie invalidanti o degenerative e soggetti in difficoltà. L’evento è stato ideato in nome di una profonda amicizia che lega i fondatori nel desiderio di ricordare un carissimo amico, Riccardo Bianchi, scomparso a causa di una grave malattia.

Come lo ogni anno il torneo avrà luogo presso il campo sportivo USU di Umbertide dove si affronteranno 18 squadre in un torneo a gironi.

Il ricavato verrà devoluto in beneficenza.

